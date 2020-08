Il Napoli è ritornato alla carica, dopo solo un anno, per un suo ex obiettivo, che ha preferito sposare il progetto di un altro club la scorsa stagione.

Veretout torna di moda per gli azzurri. Parte Allan?

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport‘ Jordan Veretout è, nuovamente, sulla lista dei desideri del patron Aurelio De Laurentiis. L’ex Fiorentina non è stato mai dimenticato dalla dirigenza, anche quando ha preferito trasferirsi alla Roma la passata stagione. Per prelevarlo dalla Roma sono pronti quasi 22 milioni di euro. Il nuovo patron dei giallorossi aprirebbe volentieri ad una sua cessione, aspettando l’ok ufficiale del tecnico Paulo Fonseca, che considera il giocatore un titolare inamovibile. Con un Veretout che arriva sembra scontato che ci sia un centrocampista che parta. E’ il caso di Allan.

Carlo Ancelotti lo sta chiamando dalla Premier League, l’Everton è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. I ‘Toffees‘ sono arrivati ad offrire 30 milioni (5 di bonus compresi). In Liga, invece, l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ ne ha offerti dieci in più. Il brasiliano, però, vuole tornare dal suo ex allenatore.

Difficile arrivare subito a Gabriel

Il brasiliano è lontano sì dal Lille, ma non per trasferirsi in azzurro. L’Arsenal ha offerto molto di più dei partenopei: 30 milioni di euro. Cinque in più del Napoli. Da Londra fanno sapere che mancherebbero solo le firme, l’accordo ormai è ad un passo. Non dalla Francia però: Gabriel aspetta una nuova offerta di Adl. Anche perché se davvero il City arriverà ad offrire 70 milioni per Koulibaly, il patron azzurro non ci penserebbe due volte a cederlo. Caso Reguilon: il Real è pronto a cederlo, il giocatore gradisce la destinazione. Peccato che il Napoli lo voglia solo in prestito.