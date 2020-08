Calciomercato Milan, Pioli chiama Ibra. I dettagli della telefonata

In attesa di ritornare ad allenarsi tra meno di una settimana, tiene banco ancora la questione Ibrahimovic-Milan. Lo svedese rimarrà anche il prossimo anno?

Ibra-rinnovo: accordo ancora non trovato

Il tempo per i rossoneri sta scorrendo troppo velocemente. Non si sa ancora nulla sulla possibile permanenza di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan per la prossima stagione. In realtà qualcosa è venuto fuori, ma solo per lanciare la prima maglia per il prossimo campionato 2020-2021. A risolvere il tutto potrebbe essere Stefano Pioli. Il tecnico (anche con l’aiuto del calciatore) ha completamente cambiato la squadra. Ora il prossimo obiettivo è quello di mirare l’obiettivo della Champions che manca da ben sette anni. Possibilmente con lo svedese. In questi giorni si sono sentiti tanto. Non di soldi, sia chiaro.

L’ex Lazio ha fatto capire al centravanti di essere importante per questo club. Se dovesse continuare la sua seconda avventura con i ‘diavoli’ il merito sarebbe (senz’altro) di Pioli.

Si spera in una riduzione nelle richieste del giocatore

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ i dirigenti continuano a sperare che Zlatan chieda molto meno dei 7,5 milioni che vuole. Ieri un’altra giornata è andata a vuoto per il possibile rinnovo. La situazione non è cambiata di una virgola: entrambi vogliono la stessa cosa, ma il tempo continua a passare inesorabilmente e ‘Ibracadabra’ è sempre più lontano dal Milan.