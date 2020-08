Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: lavori in corso, la situazione

E’ al centro delle questioni in casa Milan, ancor prima del calciomercato in entrata o in uscita. Parliamo del rinnovo di Gigio Donnarumma, giovane stella del club rossonero. La società milanista non ha alcuna intenzione di perdere il suo portierone a scadenza, con il contratto che appunto scade nell’estate del 2021. Motivo per cui, si sarebbe registrata una vera e propria accelerata da parte della dirigenza rossonera, per convincere Donnarumma a rinnovare ancora, per unirsi sempre di più ai colori del club milanista.

LEGGI ANCHE >>> Cagliari, caso di Coronavirus: svelato il calciatore nel comunicato (UFFICIALE)

Milan, Ibra e Donnarumma: vertice per i rinnovi con Mino Raiola

Stando a quel che riportano i colleghi di Fantacalcio.it, ci sarebbero dei contatti in arrivo tra il potente agente di Gigio Donnarumma, Mino Raiola, e il Milan. Un vero e proprio vertice, per lavorare sul futuro dell’estremo difensore della Nazionale azzurra. Il desiderio di Gigio è quello di continuare ad indossare i guantoni del suo Milan, ma toccherà capire come risolvere la questione legata al suo contratto. Oltre alla situazione dell’estremo difensore, sarà occasione anche per parlare del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Nelle idee dello svedese c’è quella di continuare un altro anno in rossonero, ma anche qui con Raiola toccherà capire la questione legata allo stesso centravanti: Ibra e Donnarumma sono pronti a legarsi ancora di più al club rossonero.