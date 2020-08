Calciomercato Milan, Pioli: “Ibrahimovic straordinario, ci saranno acquisti”

Il Milan è già a lavoro per la prossima stagione. Nei prossimi giorni il club si radunerà in vista del ritiro estivo per poi affrontare i preliminari d’Europa League che i rissoneri dovranno giocare per guadagnarsi l’accesso ai gironi della prossima competizione europea. Il club ora è concentrato sul mercato in entrata, si parte dal confermare i calciatori con il futuro in bilico. Su tutti c’è sempre Zlatan Ibrahimovic.

Milan, rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic

Stefano Pioli è tornato a parlare delle prossime strategie del Milan. Il tecnico italiano, dopo il rinnovo, spera che anche alcuni dei suoi pupilli e pilastri della squadra riescano ad ottenere il rinnovo di contratto. Si tratta con Donnarumma e Ibrahimovic su tutti.

Milan, le parole di Pioli su Ibrahimovic e Donnarumma

Proseguono le trattative per i rinnovi di contratto per Ibra e Donnarumma. Stefano Pioli spera che arrivi il prima possibile l’intesa che sembra sempre più vicina. Intanto, l’allenatore dei rossoneri si coccola i propri calciatori e riempie di elogi i due fenomeni della rosa. Su Ibra ha ribadito ancora una volta che si tratti di un professionista straordinario, capace di Insegnare tanto ai calciatori giovani ed essere un punto di riferimento per tutti i suoi compagni. Su Donnarumma, invece, ha spiegato di come fosse un grande capitano e di personalità nonostante la giovane età. Dal mercato ha poi confermato che arriveranno presto acquisti.