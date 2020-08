In attesa di capire cosa vorrà fare Zlatan Ibrahimovic, il procuratore Mino Raiola avrebbe proposto ai dirigenti rossoneri uno dei suoi calciatori.

Raiola propone Kean. Il Milan ci pensa

Ancora non si sa nulla del futuro di Ibrahimovic. Continuare la sua avventura con la maglia dei diavoli oppure finire la carriera a casa sua, in Svezia, con la maglia dell’Hammarby (club di cui è proprietario)? Fatto sta che lo svedese ha dimostrato di essere ancora uno da Serie A e che potrebbe continuare a fare la differenza anche nella prossima edizione dell’Europa League. Secondo ‘TuttoSport‘ dall’Inghilterra girano voci per cui il suo procuratore, Mino Raiola, avrebbe proposto alla dirigenza del Milan nientemeno che Moise Kean.

L’ex Juventus ha trovato non poche difficoltà nella sua prima esperienza all’estero con la maglia dell’Everton. I 27 milioni di euro spesi, secondo i ‘Toffees‘, sembrerebbero quasi buttati. In campo non ha reso per niente al massimo ed il club L sta valutando una sua cessione. Magari proprio in Italia.

Pazza idea Diego Costa. Lo spagnolo lascerà l’Atletico

Non solo Kean. Quella contro il Lipsia, in Champions League, potrebbe essere stata l’ultima partita di Diego Costa con la maglia dell’Atletico Madrid. Avrebbe confidato ad amici l’intenzione di trasferirsi in Italia, specialmente a Milano. Difficile in nerazzurro visto che Conte, ai tempi del Chelsea, lo liquidò con un sms. Il Milan potrebbe essere la soluzione ideale.