Calciomercato Milan: è fatta per il centrocampista

Il Milan ha in pugno il nuovo centrocampista. Come riportato da Sportmediaset, il club rossonero avrebbe oramai chiuso per il francese.

Mercato Milan: è fatta per Bakayoko

Tornerà in Serie A Tiemoué Bakayoko. Il futuro del centrocampista francese sarà a Milan. Il futuro del centrocampista e quello del Milan sembra oramai segnato.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il francese sarebbe oramai ad un passo dal vestire per la seconda volta la maglia rossonera.

Con il giocatore c’è già da tempo un accordo di massima per il suo nuovo contratto con il Milan.

Per l’ok definitivo mancherebbe solo la formula giusta col Chelsea. L’obiettivo della dirigenza sarebbe quello di portare l’ex Monaco a Milano attraverso un prestito.

La società rossonera sarebbe anche disposta a concedere un obbligo di riscatto.

Ultime Milan: Bakayoko per rafforzare la mediana

Con il ritorno del francese, già due anni fa in Italia grazie al prestito dal Chelsea, Stefano Pioli avrebbe a disposizione due calciatori di quantità come fu per Gattuso. In mezzo a loro dovrebbe giostrare Bennacer che garantirà qualità al reparto.

Pur di tornare al Milan, Bakayoko rinuncerà a gran parte del suo ingaggio faraonico con i Blues visto il tetto ingaggi del Milan fissato a 3 milioni di euro.

Leggi anche >>> Milan, due nomi per l’attacco