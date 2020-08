Calciomercato Juventus, la lista dei possibili eredi di Higuain

La dirigenza bianconera sta cercando il nuovo centravanti per la prossima stagione, da regalare al tecnico Andrea Pirlo.

Addio Higuain, il principale sostituto è Jimenez

La Juventus vuole liberarsi, quanto prima, di Gonzalo Higuain. Non perché non abbia dato molto alla causa bianconera, semplicemente perché è fuori dal progetto tecnico e l’elevato ingaggio dell’argentino é diventato un vero problema per il club. Per questo, per sostituirlo, Paratici avrebbe individuato in Raul Jimenez un rimpiazzo ideale. L’attaccante messicano in forza al Wolverhampton, in Premier League, secondo ‘TuttoSport‘ sarebbe il principale obiettivo di mercato della società. Ad aiutarlo come sponsor ci sarebbe Cristiano Ronaldo. Perché? Entrambi hanno lo stesso procuratore, Jorge Menedes.

Anche Pirlo avrebbe dato l’ok per il suo trasferimento in Italia. Prato ci sarà un incontro: si studiano tutti i possibili movimenti per acquistarlo, si pensa addirittura ad un prestito oneroso con ricco riscatto biennale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Higuain non vuole andar via: il piano di Paratici

Milik è la seconda idea per l’attacco. Ma non solo…

Se fosse rimasto Maurizio Sarri sulla panchina, in cima alla lista dei desideri, avrebbe inserito come primo nome quello di Arkadiusz Milik. L’attaccante napoletano è un pupillo dell’ex tecnico bianconero. Il polacco ha rifiutato il contratto con il Napoli (scade nel giugno 2021). La Juventus preferirebbe inserire nella trattativa (pur di non pagare i 40 milioni richiesti dagli azzurri) Federico Bernardeschi, anche se quest’ultimo ha rifiutato più di una volta la destinazione azzurra. Non è detto che Milik possa aspettare all’infinito. Sull’attaccante ci sarebbe anche la Roma (nel caso partisse Dzeko). Paratici sfoglia la margherita. Senza dimenticare gli altri profili che piacciono, come Lacazette, Morata e Zapata.