Calciomercato Juventus, Dybala sul punto di partire. La situazione

La nuova Juventus 2020-2021 targata Andrea Pirlo potrebbe non vedere tra i protagonisti Paulo Dybala. Troppa la differenza tra ingaggio richiesto e quello che gli offre la dirigenza.

Valutazione di Dybala: 100 milioni. Scambio con lo United?

Acquistato nel 2015 dal Palermo per 40 milioni (8 di bonus compresi), potrebbe essere venduto per 90-100 milioni. E’ questa l’idea del direttore sportivo Fabio Paratici, secondo il quotidiano ‘TuttoSport’, che prevede tra gli scenari anche l’addio definitivo di Paulo Dybala. Soldi che servirebbero per comprare un grande regista come vuole Pirlo, oppure un attaccante che possa fare coppia con Cristiano Ronaldo. Già, ma chi potrebbero essere queste squadre pronte ad offrire così tanti soldi? Le solite: Real Madrid, i due club di Manchester ed il Paris Saint Germain.

Ma è difficile che in un periodo di crisi che sta vivendo il mondo intero, possano arrivare a queste cifre. Si era parlato addirittura di un clamoroso scambio: Pogba che ritorna in Italia a vestire la maglia bianconera mentre Dybala quella dei ‘Red Devils‘.

Si studiano altri ipotetici scambi

Non solo con il Manchester United. Anche con il Real Madrid la dirigenza bianconera potrebbe strutturare uno scambio per arrivare allo spagnolo Isco. Il trequartista piace molto a Pirlo, così come piace anche Marco Asensio. Oppure parlando con l’altra squadra di Madrid, ci potrebbe essere un clamoroso ritorno: quello di Alvaro Morata. Sono solo supposizioni, ma intanto la Juventus studia tutte le possibili mosse.