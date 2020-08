Calciomercato Juventus: l’attaccante potrebbe arrivare dal Barcellona

La Juventus potrebbe pescare ancora in casa Barcellona per l’attaccante. La notizia, clamorosa, è stata riportata da QS.

Calciomercato Juventus: Suarez in attacco?

La Juventus potrebbe portare in Italia Luis Suarez. Con attesa di risolvere la questione Higuain, con l’argentino che al momento non sembrerebbe aver intenzione di rescindere il proprio contratto, la Juve cerca ancora una prima punta.

Il club bianconero, oramai da mesi, valuta i possibili sostituti del Pipita. Tra i calciatori seguiti da Paratici ci sarebbe anche un attaccante del Barcellona.

Secondo le ultime, infatti, il club bianconero sarebbe tentato da mettere sotto contratto Luis Suarez, giocatore in uscita dal Barcellona. L’uruguaiano, che percepisce uno stipendio elevatissimo, non è giovanissimo.

L’età già avanzata (33 anni), non è da sottovalutare, e potrebbe costituire anch’essa un ostacolo importante.

Mercato Juventus: Milik si allontana?

Prendere Suarez per la Juve potrebbe rappresentare una soluzione importante ma non primo piano. Non per le qualità del calciatore ma per l’età. La Juve, infatti, vorrebbe investire su una punta più giovane come Milik. Tuttavia sul polacco ci sarebbero anche diversi club di Premier League. Questo, nonostante la scadenza del suo contratto sia fissata nel 2021, ne aumenta il prezzo ed in questo momento potrebbe impedire alla Juve di chiudere il colpo.

