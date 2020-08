La Juventus ne ha abbastanza di Gonzalo Higuain. Fuori dal progetto tecnico del club e dell’allenatore Andrea Pirlo, Paratici sta studiando tutti i possibili movimenti per fargli rescindere il contratto che scade il prossimo anno.

La Juve è alla ricerca del suo nuovo numero 9

Neanche con l’arrivo in panchina di Sarri la scorsa stagione, le cose sono cambiate. Per carità, gol e assist per i compagni non sono mancati. Lo scudetto pure, ma i bianconeri di Gonzalo Higuain non ne vogliono sapere più nulla. Secondo ‘TuttoSport‘ l’idea del club è quella di cercare il nuovo bomber da affiancare a Dybala e Ronaldo. Se rescindesse il suo contratto Agnelli risparmierebbe quasi 15 milioni di euro. Non è di questo avviso il giocatore che sa bene di non rientrare più nei piani tecnici della società ed è per questo che sta facendo di tutto per temporeggiare.

A difenderlo (ovviamente) c’è il papà dell’argentino che, in una recente intervista, ha dichiarato: “Non è vero che la Juventus vuole liberarsi di Gonzalo. Non potrà mai rinunciare al suo contratto per legarsi ad un altro club. Lui al River? E’ impossibile. Rimarrà a Torino fino al 2021. Poi deciderà, da svincolato, dove andare a giocare“.

Paratici studia tutte le mosse

Fabio Paratici ha il difficile compito di dirgli e fargli capire che per lui non ci sarà più posto in squadra. Il suo non voler andare via sta di fatto, bloccando, il mercato dei bianconeri.