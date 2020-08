La Juventus ancora non si è attivata sul serio sul mercato in entrata. Il club bianconero ad oggi sta lavorando per alcune cessioni importanti che porterebbero un tesoretto da utilizzare nuovamente per gli acquisti futuri. Tanti calciatori in uscita, con il presidente Andrea Agnelli che non ha apprezzato la stagione deludente e sotto tono di tanti tesserati. Infatti, oltre Maurizio Sarri, pagheranno anche tanti altri giocatori.

Juventus, i calciatori in uscita

Tra i calciatori bianconeri in uscita ci sono Gonzalo Higuain, Sami Khedira, Federico Bernardeschi e Douglas Costa su tutti. In particolare sarà l’esterno brasiliano che potrebbe portare una cifra importante nelle casse del club. Tanti sondaggi nelle ultime settimane per l’attaccante, in particolare dalla Premier League. C’è il Manchester United che guarda in casa Juventus con attenzione da diversi anni, ottima sinergia tra i due club.

Juventus, Dogulas Costa al Manchester United: avviati i contatti

Come riportato da Sky Sport, il futuro di Douglas Costa non sarà alla Juventus, salvo sorprese. Il calciatore brasiliano sembra ormai destinato a dire addio alla maglia bianconera, su di lui c’è il Manchester United che già si è attivato per il suo acquisto. Nei prossimi giorni si proverà a mettere in piedi la trattativa per capire se ci sarà la fattibiità per le condizioni economiche.