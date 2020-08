Calciomercato Juventus: pronta l’offerta folle per Cristiano Ronaldo dalla Premier

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ancora in bianconero… ma al Newcastle?

E’ il nuovo scenario di calciomercato, quello che vede l’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, al centro del progetto della nuova ricca proprietà del Newcastle. I Magpies hanno intenzione di fare le cose in grande, prelevando il fuoriclasse portoghese proprio dalla Juventus. E’ chiaro che la trattativa sarebbe comunque molto complessa, considerando le alte ambizioni a fine carriera di CR7, a caccia della sua personalissima sesta Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione di un big: non solo Higuain

Juventus, addio Cristiano Ronaldo? Il BNG avvia già i contatti con l’entourage del portoghese

Stando a quel che rivelano i colleghi del Daily Telgraph, non ci sarebbe solo il Paris Saint-Germain sul talento portoghese. Al contrario, per Cristiano Ronaldo ci sarebbe il Newcastle con il Bellegraph Nova Group – possibili nuovi proprietari dei Magpies -, pronto a far follie. Diversi milioni sul piatto, per piazzare il primo grande e clamoroso colpo. I primi contatti con l’entourage sarebbero addirittura già stati avviati, per cercare di capire quante possibilità esistono sull’operazione. Con l’arrivo di Pirlo, Cristiano Ronaldo vorrà capire quante possibilità ci saranno, invece, di vincere in Champions League con la Juventus, per decidere quale ultimo contratto della sua carriera stipulare. Per trattenere il talento portoghese, Andrea Agnelli dovrà allestirgli attorno una squadra di alto livello, perché CR7 non avrebbe alcuna voglia di vedersi nuovamente eliminato in Champions League dopo le disavventure con Ajax e Lione.