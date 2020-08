L’Inter è in corsa ancora per il finale di stagione. Il club nerazzurro è uscito vincitore dal match di ieri, dove in semifinale d’Europa League contro lo Shakhtar Donetsk è riuscito a chiudere il risultato sul 5-0. Adesso manca soltanto un match alla squadra di Conte per poter poi alzare il trofeo europeo. La finale con il Siviglia si giocherà tra qualche giorno, il 21 agosto. La società, intanto, continua a lavorare sul mercato in entrata per poter continuare il grande progetto con il proprio allenatore.

Inter, tanti obiettivi per il centrocampo di Conte: c’è ancora Vidal

Arturo Vidal potrebbe dire addio al Barcellona. Il calciatore cileno ha più volte ribadito di trovarsi bene in Spagna, ma dopo la clamorosa eliminazione con il Bayern Monaco ai quarti di finale con la sconfitta per 8-2, il club spagnolo è pronto alla rivoluzione. Esonerato Setien, in arrivo Koeman. Ma non finisce qui. Perché tanti calciatori saranno mandati via dalla società, in motli saranno ceduti e hanno concluso il loro ciclo, questo potrebbe accadere molto probabilmente anche ad Arturo Vidal.

Inter, Vidal lascia il Barcellona: contatti con il Paris Saint Germain

Sul calciatore resta forte l’interesse dell’Inter che proverà ad acquistarlo per regalare a Conte un suo pupillo di centrocampo. Secondo però quanto riportato dal quotidiano cileno La Cuarta, il calciatore è finito nel mirino del Paris Saint-Germain che già sarebbe anche entrato in contatto con l’entourage del centrocampista cileno.