Calciomercato Inter, decisione su Nainggolan: resta a Cagliari

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter e in prestito al Cagliari, ancora non sa quale sarà il suo futuro. Il belga è stato fatto fuori dalla società nerazzurra la scorsa stagione e ha deciso di fare ritorno in Sardegna anche per questioni familiari. Intanto, i club sono a lavoro per capire se c’è la possibilità di mettere in piedi una trattativa per la permanenza di Radja anche per la prossima stagione e il futuro. Sul calciatore ci sono molti club.

Inter, Nainggolan può restare in Serie A

Ad oggi il calciatore potrebbe restare al Cagliari, club a cui tiene tanto e che ha deciso di ripartire con un progetto importante con il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco. Ma sono tanti i club sulle tracce del calciatore, come la Fiorentina di Commisso che già la passata stagione ha provato ad acquistarlo. Alla fine però sarà l’Inter a scegliere. Alto l’ingaggio del giocatore che potrebbe anche essere usato come pedina di scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal può arrivare dal Barcellona

Cagliari, Nainggolan resta in Sardegna ad allenarsi

Radja Nainggolan è stato convocato per il ritiro con il Cagliari di oggi. Il calciatore è legato al club sardo fino al 31 agosto, quindi per ora tutto normale. Poi dopo si vedrà quale strada ci sarà per le ultime battute di carriera del belga.