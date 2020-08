Calciomercato Fiorentina, per la mediana spunta un ex Roma

La Fiorentina di Rocco Commisso è pronta a sbalordire tutti per quanto riguarda il calciomercato. Dopo aver avviato i contatti con il Bayern Monaco per lo spagnolo Javi Martinez, ecco che la dirigenza viola è pronta ad intavolare una trattativa con un altro top club europeo.

Pradè al lavoro per far ritornare in Italia Leandro Paredes

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, la Fiorentina è intenzionata a riportare in Italia (dopo tre anni) il centrocampista argentino Paredes. Dopo aver militato in Serie A con le maglie di Chievo Verona, Empoli e Roma, il calciatore ha provato l’esperienza di giocare in Russia nello Zenit San Pietroburgo. Dopo due anni il trasferimento in Francia, nel Paris Saint Germain. L’esperienza parigina potrebbe però finire presto. Infatti pare che il direttore sportivo dei gigliati, Daniele Pradè, abbia messo gli occhi sull’ex Boca Juniors.

Non è ancora chiara la formula per la conclusione dell’affare. Difficilmente lo sceicco Nasser Al-Khelaifi lo cederà in prestito (soluzione molto gradita a Commisso), ma solo a titolo definitivo. Si potrebbe lavorare su un obbligo con riscatto condizionato al raggiungimento di qualche obiettivo prefissato dalla società.

Operazione Javi Martinez. Trattare con il Bayern Monaco non è semplice

Un altro sogno è quello di portare in Serie A Javi Martinez. Il giocatore può essere utilizzato sia come difensore che come centrocampista. Ma avviare trattative con i bavaresi è sempre complicato. Per il suo cartellino i tedeschi vogliono almeno 15 milioni di euro. Niente prestito.