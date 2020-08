Oroscopo di oggi 17 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Luna e Sole favorevoli. Situazione di maggior interesse col passare del tempo. Devi rivedere una questione di lavoro. In amore questo è un mese particolare. Chiedo pazienza.

Toro. Attenzione a non espandere agitazione nelle prossime ore. Rischio di polemiche elevato.

Gemelli. Ti trovo vivace. Inizia tutto in maniera ottimista. Va ricordato che hai bisogno di più a livello d’amore.

Cancro. Bel transito di Venere. Non sottovalutare eventuali nuovi incontri.

Leone. Sole e Luna nel segno. Una settimana che inizia in modo importante. Devi essere cauto nei rapporti.

Vergine. Credo ancora che nonostante i gravi problemi abbiamo vissuto momenti da vincitori. E’ ancora momento di fortuna. Le prossime sranno giornate importanti.

Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le prime due giornate delle settimana sembrano tranquille. In amore possono esserci tensioni. Fine settimana di polemiche.

Scorpione. Sei apprensivo, si chiuderanno molti rapporti entro fine anno.

Sagittario. Venere contraria, ultima fase non congeniale anche in amore. Ci saranno nuove scelte da fare.

Capricorno. Ti trovo sottotono, psicologicamente c’è qualcosa di strano. Cerca di non trascinare in amore le frustrazioni e tensioni.

Acquario. Ti trovo nervoso, settimana che non devi fare cose. I viaggi possono risultare pesanti. Attenzione all’amore.

Pesci. Continua a sfruttare il transito di Venere. Ogni incontro non può essere per la vita. Difficile che tu non metta ora l’amore in primo piano. Il cuore conta più di tutto.

