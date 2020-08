Juventus, un ex è pronto a tornare come collaboratore di Pirlo

Dopo la conquista del nono scudetto consecutivo e l’ennesima eliminazione in Champions League, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha scelto come nuovo allenatore Andrea Pirlo. L’ex giocatore è lavoro con la dirigenza per definire il suo staff, che lo aiuterà nella sua prima stagione da tecnico.

News Juventus, Pirlo sceglie Tudor

L’ex giocatore Andrea Pirlo, ha chiamato Igor Tudor per proporgli di diventare collaboratore tecnico nel suo staff. Il croato ha accettato la proposta ed ora deve risolvere il suo contratto con l’Haiduk Spalato, di cui è allenatore. Nel caso di esito positivo della trattativa, dunque, tornerà a Torino, dove ha giocato dal 1998 al 2005 e dove era tornato nel 2006 senza però avere la possibilità di scendere in campo. Tudor, inoltre, porterà la sua lunga esperienza da allenatore anche se collaborerà in un ruolo diverso.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, Arthur rischia di saltare il ritiro: bufera Barcellona

Juventus, lo staff di Pirlo

La scelta di Tudor completerà lo staff di Pirlo. Quest’ultimo, infatti, ha scelto come vice allenatore Roberto Baronio, Paolo Bertelli come preparatore atletico e Claudio Filippi come preparatore dei portieri. Antonio Gagliardi, invece, sarà il match analyst. Una squadra che lavorerà per raggiungere gli obiettivi in Italia e in Europa. Dopo aver superato questo periodo, Pirlo, lavorerà con i dirigenti per programmare la strategia del mercato in entrata e in uscita, dove resta da risolvere la questione legata al futuro di Dybala e a quello di Higuain. La rivoluzione in casa bianconera è appena iniziata e non sono esclusi colpi di scena.