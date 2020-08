Inter-Shakhtar 1-0, il “toro” Lautaro Martinez incorna di testa (VIDEO HIGHLIGHTS)

Inter-Shakhtar, gol di Lautaro Martinez: è vantaggio per i nerazzurri!

Eccolo il gol di Lautaro Martinez, il primo in Europa League. Si accende la sfida in Germania, passano in avanti i nerazzurri. Inter-Shakhtar si sblocca al minuto 18, grazie al gran lavoro degli uomini di Antonio Conte. Gran movimento al centro di Lautaro, che raggiunge il pallone di testa incornando alle spalle dell’estremo difensore del club ucraino. Passo in avanti dell’Inter verso la qualificazione in finale.