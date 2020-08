Calciomercato Roma, corsa Smalling: la volontà del giocatore

La Roma, anche considerando come è terminata questa stagione, ha un assoluto bisogno di intervenire sul mercato, magari anche sfruttando la nuova proprietà Friedkin. I giallorossi dovranno puntellare vari reparti, e soprattutto sopperire alla mancanza di Smalling, tornato alla casa base dello United. Per il centrale inglese il caso è ancora aperto.

Ultime Roma: corsa a tre per Smalling, la situazione

Smalling è stato senza ombra di dubbio il miglior centrale della Roma di quest’anno, oltre che uno dei più positivi all’interno di tutta la rosa. Il centrale inglese, arrivato un po in sordina, ha subito dimostrato tutta la sua esperienza, riuscendo a dare tante garanzie a Fonseca e a tutto il reparto. La sua partenza è stata una bella botta per il club capitolino, il quale però non ha per niente mollato la presa. L’obiettivo è quello di tornare a trattare con lo United, stavolta però tenendo in considerazione anche la concorrenza: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Inter e Newcastle sono pronte alla corsa.

Smalling: la decisione sul futuro

Il futuro di Smalling è ancora molto incerto, ma la sua volontà sembra essere piuttosto chiara: niente Premier League, vuole tornare in Serie A. Il campionato italiano lo ha visto in grande spolvero, la sua avventura è soltanto all’inizio.

