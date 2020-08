Calciomercato Roma, il nuovo acquisto è in città: pronte le visite mediche

La Roma vuole tornare ai vertici della classifica, e vuole soprattutto dimenticare una stagione parecchio sotto tono. L’obiettivo iniziale era ovviamente la Champions League, ma il tutto si è concluso con una qualificazione in Europa League e un’annata piena di difficoltà. Il mercato può aiutare, e intanto in città è arrivato il nuovo acquisto.

Ultime Roma: Pedro è in città, nei prossimi giorni le visite mediche

Il primo acquisto portato a termine prima della stagione 2020/21 è stato Pedro, attaccante di enorme esperienza arrivato dal Chelsea. Lo spagnolo è arrivato oggi in città, di fatto inaugurando la sua avventura in giallorosso. I test medici saranno fatti in modo diverso, visto che l’ex Barcellona aveva subito un piccolo infortunio nella finale di FA Cup. Nei prossimi giorni saranno svolte le visite mediche, con il giocatore che si dice molto contento per l’arrivo a Roma. Questa la notizia riportata da cm.it.

Pedro: esperienza e classe al servizio di Fonseca

Se cerchiamo la risposta a tutti i problemi giallorossi, forse non ce ne usciremmo più. Se invece andiamo a concentrarci sulla mancata esperienza in determinati momenti, allora possiamo dire che la rosa di Fonseca forse forse non ha così tanti leader carismatici come pensiamo. Oltre Dzeko e Kolarov è mancata la leadership, qualità che invece ha sempre dimostrato di avere Pedro, giocatore di enorme esperienza e intelligenza. Fonseca ha bisogno di lui come il pane.

