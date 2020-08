Il Milan ha terminato in crescendo e con entusiasmo l’attuale stagione. Il club rossonero ha confermato e rinnovato il contratto di Stefano Pioli, che sembrava sul punto dell’esonero prima della lunga pausa da Covid. Ora, la società, sta provando a tenere tutti i migliori calciatori per puntare su di lui per la prossima stagione e il futuro, tra questi c’è anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è in scadenza di contratto nei prossimi giorni e sarà poi svincolato, per questo il Milan vorrebbe rinnovargli il contratto per almeno un altro anno o forse due.

Milan, prosegue la trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic

Continua la trattativa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic riguardo il prolungamento del contratto. Le parti sono ancora distanti, ma c’è ottimismo. Intanto, Ibra, spesso accostato al Napoli nella sua carriera, potrebbe decidere di lasciare i rossoneri e andare a giocare altrove. Intanto, sul possibile approdo in azzurro, il calciatore ha risposto in vacanza ad un tifoso del Napoli.

Napoli, Ibrahimovic risponde sul possibile trasferimento

Ibra ha da sempre espresso il suo gradimento riguardo la possibilità di giocare allo stadio San Paolo, ma il Napoli non ci ha mai provato seriamente. Intanto, direttamente dalle vacanze, Damiano De Rosa, sindaco di Prata Sannita in provincia di Caserta, ha incontrato Ibra. Siparietto tra i due, con la rivelazione del Sindaco che ha detto sui social: “Gli sto chiedendo se vuole venire a giocare a Napoli …..ha detto: “Sindaco, ti farò sapere”.