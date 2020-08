Calciomercato Napoli, Allan rifuta tre offerte: cambia tutto

Il Napoli lavora in vista della prossima stagione. Il club azzurro ha chiuso diversi colpi in entrata tra gennaio e le ultime settimane, tra cui il grande acquisto Victor Osimhen. Ora la società si sta concentrando sulle cessioni. Tra queste ci sono quelle di Allan, Koulibaly e Milik. Il club azzurro vuole vendere

Napoli, Allan sempre destinato a partire

La società vuole vendere calciatori a fine ciclo per mettere su un ottimo tesoretto da poter poi rinvestire nuovamente. Allan è tra i principali calciatori che sono ad un passo dalla cessione. Il calciatore ha già raggiunto l’accordo con l’Everton, che ha per lui pronto un triennale, mentre il brasiliano attende solo l’ok del Napoli per la cessione. Il clu azzurro vorrebbe monetizzare il più possibile e continua a fare richiesta di 40 milioni per lui.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli: Ibrahimovic può vestire la maglia azzurra

Napoli, Allan rifuta tutti: vuole solo l’Everton

Il calciatore del Napoli è corteggiato dai migliori club d’Europa e secondo le ultime notizie, avrebbe rifutato offerte importanti di Inter, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Il calciatoere vuole solo l’Everton ed è pronto a trasferirsi in Premier League. Si attende solo il via libera del Napoli che chiede 35 milioni più 5 di bonus. A riportarlo è Sportitalia che nelle ultime ore ha riportato la scelta ormai fatta del calciatore brasiliano.