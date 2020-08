Calciomercato Napoli, tre big piombano su Allan

Il Napoli pensa al calciomercato, e pensa soprattutto a come rinforzarsi in vista della prossima stagione. L’obiettivo è ovviamente quello di tornare ai vertici della classifica, magari con innesti importanti, e blindando i gioielli presenti in rosa. Impresa non facile, anche perchè parecchie big stanno pensando a vari investimenti.

Ultime Napoli: Borussia, Atletico e PSG su Allan

Tra i tanti giocatori che potrebbero partire nella rosa del Napoli, c’è sicuramente anche Allan. Il brasiliano è reduce da una stagione in chiaro scuro, e nel frattempo diverse pretendenti si sono fatte avanti in queste ultime settimane. Parliamo in particolare di tre big: Borussia Dortmund, Atletico Madrid e PSG, intenzionate a convincere De Laurentiis con un’offerta importante. Squadre molto ambiziose, e che senza ombra di dubbio potrebbero far vacillare Allan, forse intento a cambiare aria dopo vari anni all’ombra del Vesuvio. L’ex Udinese riflette sul futuro e valuta ogni avance, in attesa ovviamente di vedere qualche offerta concreta. Questa la notizia riportata da Il Corriere dello Sport.

Allan: quanto chiede De Laurentiis?

Aurelio De Laurentiis si sa, tiene molto ai suoi gioielli, e non concederebbe sconti per nessuna ragione al mondo. Il brasiliano è stata una pedina importante in questi ultimi anni, ed è per questo che il patron azzurro sicuramente non scenderà sotto i 40 milioni di euro di valutazione. Pretendenti avvisate.