Calciomercato Milan, una settimana per decidere il futuro di Ibrahimovic

A sette giorni dall’inizio del ritiro della squadra rossonera, tiene ancora banco la situazione rinnovo dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic. La dirigenza spera di chiudere entro venerdì di questa settimana.

Ibra chiede 7,5 milioni di euro, il Milan ne offre 5. Si tratta

Venerdì 21 agosto è il giorno in cui si deciderà il futuro, con la maglia del Milan, di Zlatan Ibrahimovic. Ivan Gazidis vuole risolvere il tutto in poco tempo, ma sa bene che non sarà affatto facile fare trattative con il procuratore del calciatore, lo storico agente Mino Raiola. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport‘ la richiesta dell’ex Paris Saint Germain è di 15 milioni di euro in due anni. Più i bonus. Anche la dirigenza sa bene che il giocatori si è meritato il rinnovo, ed è per questo che (bonus compresi) potrebbero arrivare ad offrirgli 6 milioni di euro l’anno.

Senza dimenticare che lo svedese tra meno di tre mesi e mezzo compirà 39 anni. In tutto ciò a sperare nella sua conferma è lo stesso tecnico Stefano Pioli.

Pioli ci spera. Maldini e Massara ci provano

Da quando a gennaio è arrivato, per la seconda volta, l’attaccante di Malmo, il Milan ha avuto una crescita esponenziale: sia dal punto di vista del gioco sia in classifica. Ed è per questo che i dirigenti dei ‘diavoli’ cercano di accontentare, in tutti i modi, sia l’allenatore che la stessa punta che sa bene di essere diventato indispensabile per questa squadra.