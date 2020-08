Calciomercato Milan, accordo vicino per il difensore

Il Milan vuole riconfermarsi dopo l’ottimo finale di stagione, e vuole soprattutto fare bene in Europa League. I rossoneri hanno intenzione di intervenire sul mercato per puntellare vari reparti, tra cui quello difensivo. Serviranno degli innesti sulle fasce, visto che sia Conti che Calabria continuano a non dare troppe certezze.

Ultime Milan: accordo vicino per Aurier, le cifre

L’obiettivo del Milan è quello di prendere un terzino destro, possibilmente di spinta ma che sia abile anche in fase difensiva. Tra i tanti profili osservati quello più interessante è senza dubbio Serge Aurier, laterale del Tottenham che in queste ultime stagioni è riuscito ad esprimersi con buona continuità sia in campionato che nelle coppe. L’ivoriano è seguito da diverso tempo, e stando a quanto riportato da todofichajes.com, pare sia sempre più vicino all’accordo con il Milan. L’affare dovrebbe chiudersi sui 15 milioni di euro, una cifra comunque ragionevole per un giocatore importante.

Aurier: corsa e grinta per il Milan

Aurier è stato in questi anni il terzino titolare del Tottenham, non proprio la prima squadretta capitata a tiro. La sua esperienza agli Spurs è stata piuttosto positiva, e nonostante qualche piccolo problema fisico, l’ivoriano ha giocato tantissimi minuti, spesso risultando anche decisivo. La corsa e la grinta sono le sue doti migliori, Pioli cerca proprio quel tipo di giocatore.

