Calciomercato Lazio, il colpo di mercato sta per sfumare! I dettagli

Sembrava ad un passo nel trasferirsi in Italia e dal vestire la maglia biancoceleste, ma l’inserimento nella trattativa di una squadra spagnola ha rovinato tutti i piani della dirigenza che sta valutando se è il caso di continuare a trattare con l’entourage del calciatore oppure gettare la spugna.

David Silva, inserimento lampo del Valencia. Lazio beffata?

Oggi dovrebbe essere il grande giorno dell’atteso ‘sì’ tra David Silva e la Lazio. Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ l’affare doveva concludersi qualche giorno fa, ma tutto sembra essere cambiato. Se nel giro di qualche ora non dovrebbero esserci novità la rottura tra entrambe le parti sembra inevitabile. Motivo di tutto ciò? L’inserimento della sua squadra del cuore e club in cui è cresciuto, il Valencia. La proposta economica della società spagnola è inferiore rispetto a quella della squadra di Lotito. I familiari del calciatore sarebbero più orientati verso un suo ritorno a casa. Ma non solo il Valencia.

Anche i tantissimi soldi dal Qatar potrebbero far cambiare, nuovamente, idea al calciatore (l’Al-Sadd potrebbe offrirgli dieci milioni di euro in due anni).

La Lazio gli proporrà l’ultima offerta. Se Silva vacilla si vira su altri obiettivi

I biancocelesti offrirebbero quattro milioni di euro l’anno e la possibilità di disputare la Champions League (dopo l’ultima delusione del suo ultimo club, il City che ha perso contro il Lione). Lotito e Tare vogliono una risposta entro oggi, se ciò non dovesse avvenire la rottura sarebbe inevitabile.