Calciomercato Lazio, clamorosa beffa David Silva: l’annuncio è UFFICIALE

Calciomercato Lazio, arriva il comunicato ufficiale su David Silva… al Real Sociedad!

E’ clamorosa la beffa di calciomercato che subisce la Lazio: David Silva è un nuovo giocatore del Real Sociedad. Incredibile beffa per il club di Claudio Lotito, che aveva a lungo corteggiato il talento spagnolo. Nei giorni scorsi si erano registrati dei contatti, con le news di mercato attorno all’ormai ex calciatore del Manchester City, che portavano ad un futuro in Serie A e al club biancoceleste. Ma Tare e Lotito sono stati beffati, in serata è arrivato il clamoroso annuncio a sorpresa da parte del suo nuovo club.

Calciomercato, David Silva non va alla Lazio ma al Real Sociedad: il comunicato UFFICIALE

Se ne va al Real Sociedad, un nulla di fatto per la Lazio di Lotito. Simone Inzaghi aveva assaporato l’idea di allenare un nuovo talento a Formello, con il regalo da parte della sua società, pronta a far follie per David Silva. Ma ecco, quest’ultimo alla fine si trasferirà in Liga, tornando lì dove tutto è nato, in Spagna. Vestirà la maglia del Real Sociedad, come comunicato dallo stesso club, che presenta la sua maglia numero 21, ufficializzando così il tutto.