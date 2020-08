Calciomercato Juventus, il campione resta o va via? La situazione

In casa Juventus c’è ancora da risolvere la questione legata al rinnovo o alla partenza del calciatore. Il suo futuro potrebbe essere lontano dal club, pare che il nuovo tecnico Pirlo abbia altre idee…

Dybala, rimanere o partire?

La scorsa stagione sembrava uno degli indiziati maggiori a lasciare la maglia bianconera per trasferirsi altrove (specialmente con il Manchester United si era parlato di uno scambio con Romelu Lukaku). Il suo futuro poteva essere in Premier League, o con i ‘Red Devils’ o con il Tottenham, mentre in Francia il solito Paris Saint Germain aveva fatto più di un semplice pensierino. Adesso le cose potrebbero cambiare per Paulo Dybala. Il calciatore, sembrerebbe, non rientra nei piani del nuovo tecnico Andrea Pirlo. Quest’ultimo sta cercando un altro centravanti oltre all’inamovibile Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano ‘Tuttosport‘ il rinnovo con i bianconeri pare sempre più difficile. Dalla sua parte ci sono: tifosi che lo hanno sempre sostenuto, i suoi gol sono stati decisivi per la vittoria dell’ennesimo scudetto.

Attualmente guadagna 7,5 milioni di euro, la ‘Joya‘ ne vorrebbe almeno il doppio ed essere un giocatore chiave per la prossima stagione. Agnelli non è convinto né dell’una né dell’altra cosa: può arrivare massimo a 10 milioni e il ruolo da protagonista non è così scontato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, telefonata tra Pirlo e Ronaldo: i dettagli

L’interesse delle altre squadre, di certo, non manca

Lasciare il club nel 2022 a parametro zero non è una ipotesi da scartare. Se non volesse aspettare due anni senza rinnovare il proprio contratto potrebbe considerare le offerte da altri top club europei (Real e Atletico Madrid, Manchester City e United).