La Juventus ha intenzione di cambiare tanto per la prossima stagione. Il club bianconero ripartirà con un nuovo progetto con Andrea Pirlo in panchina. La società bianconera vuole rinforzare la rosa nel miglior modo possibile per dare la possibilità all’ex calciatore della Juve di non trovare difficoltà. Il presidente Agnelli non baderà a spese e Nedved e Paratici dopo Kulusevski e Arthur continuano a sondare il terreno e trattare calciatori da poter acquistare.

Juventus, doppio colpo dall’Atalanta: Gosens e Hateboer nel mirino

Andrea Pirlo pensa alla sua prossima Juve. Nei prossimi giorni inizierà il ritiro e Pirlo ad oggi pensa a diverse opzioni, con il 4-3-3, ma anche con un 3-5-2 o 3-4-1-2. Per questo, i bianconeri si sono fiondati in casa Atalanta e hanno messo nel mirino due calciatori, si tratta di due esterni di centrocampo che sono capaci di giocare a tutta fascia. Robin Gosens e Hans Hateboer. La Dea ha però intenzione di tenere Gosens, dato che già venderà Hateboer che ha chiesto la cessione.

Juve, Alex Sandro verso la cessione

Con il possibile arrivo di Gosens, molto probabilmente sarà ceduto Alex Sandro. La Juventus valuta il terzino brasiliano circa 40 milioni di euro. A lavoro la società per venderlo e trovare il sostiuto. Anche Mattia De Sciglio verso la cessione.