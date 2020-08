Calciomercato Juventus, come sbloccare l’affare Florenzi

La Juventus pensa a come rinforzarsi in vista della prossima stagione, e pensa soprattutto a come puntellare le fasce. Alex Sandro, Danilo e De Sciglio hanno avuto tanti problemi fisici, ed è chiaro ed evidente di come possa servire un nuovo innesto capace di avere la giusta continuità fisica. Nel mirino ci sono diversi giocatori, e tra questi anche Alessandro Florenzi.

Mercato Juventus: una contropartita per arrivare a Florenzi

Florenzi è un obiettivo concreto per la Juventus, intenzionata a sopperire alle lacune avute in questa stagione nel reparto. Il giocatore è ancora di proprietà della Roma, ma dopo l’esperienza al Valencia, adesso è a caccia di una nuova destinazione. Il rapporto con Fonseca non è mai decollato, ed è davvero utopistico pensare ad un ripensamento una volta tornato nella Capitale. Florenzi può finire in bianconero, e la strategia della Juventus è chiara: proporre una contropartita tecnica. Ad oggi si pensa ad uno scambio o con Rugani, o con Romero. Questo quanto riportato da Sport Mediaset.

Colpo Florenzi: ecco il prezzo

Una contropartita potrebbe convincere la Roma, soprattutto con un difensore. L’addio di Smalling ha lasciato un un buco importnante nella retroguardia giallorossa, ed entrambe le contropartite sarebbero profili graditi. Intanto la valutazione per Florenzi si aggira intorno ai 15 milioni di euro, i bianconeri sperano di eludere la spesa.