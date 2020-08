Calciomercato Juventus, il terzino ritorna in Italia? Ma attenzione all’Inter…

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport‘ il terzino italo-brasiliano è stufo della sua esperienza all’estero e vorrebbe ritornare in Italia. Sulle sue tracce, da tempo, ci sarebbe la Juventus. Occhio all’Inter che è alla ricerca di un terzino sinistro.

Emerson Palmieri vuole ritornare in Italia. L’Inter osserva

La Juventus di Andrea Pirlo è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. In caso di cessione di Alex Sandro, l’obiettivo numero uno per la fascia porta al nome di Emerson Palmieri. L’ex calciatore della Roma, dopo due anni in Inghilterra, è pronto a ritornare in Italia (il Palermo è stata la sua prima società che lo ha portato proprio in Serie A dal Santos). Per il nazionale azzurro i bianconeri avrebbero pensato proprio a lui in caso di partenza dell’ex Porto (che piace proprio al Chelsea di Frank Lampard).

Ma non c’è solo la Juventus sul giocatore. Infatti pare che anche l’Inter sia interessata all’acquisto del suo cartellino. Antonio Conte lo ha voluto e preso quando ha allenato il club di Roman Abramovich.

La valutazione dei ‘blues’ è di 30 milioni, ma si può trattare

L’ultima richiesta di Abramovich per il suo calciatore era di 30 milioni di euro. Ma con l’ex nazionale inglese il calciatore ha avuto davvero poco spazio e quindi il suo prezzo potrebbe tranquillamente scendere. Inter e Juventus rimangono alla finestra.