Calciomercato Juventus, Arthur rischia di saltare il ritiro: bufera Barcellona

Non è mai stato facile, va detto. L’arrivo di Arthur alla Juve è stato frutto di una trattativa estenuante ed in seguito ha subito portato a delle polemiche per la volontà del brasiliano di non giocare col Barcellona nonostante i catalani fossero titolari ancora del suo cartellino.

Arthur a ferri corti col Barça: ci va di mezzo anche la Juve

Ad oggi, il contratto del centrocampista terminerà il 30 agosto. Eppure l’inizio del ritiro della formazione di Pirlo è previsto per il 24 agosto. Normalmente una settimana non sarebbe stata un problema e le parti avrebbero trovato un accordo bonario, ma in questo momento è in atto un procedimento disciplinare verso il calciatore che non può che portare a conseguenze nefaste. Il calciatore si è rifiutato di presentarsi agli allenamenti con la squadra dopo essere stato venduto alla Juventus. Per questo motivo infatti, non è neanche stato poi convocato per le Final Eight di Champions League.

I possibili scenari

Una multa è il minimo che potrà ricevere, anche se i suoi legali stanno cercando una mediazione (magari una riduzione della sanzione pecuniaria). Quello che interessa però alla Juve, è che a questo punto, finché il procedimento disciplinare non sarà concluso, la situazione è bloccata ed il giocatore non potrà abbracciare i nuovi compagni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, rinnovo monstre o addio per il campione