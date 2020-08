Calciomercato Juventus, rischia di sfumare un obiettivo

Tante voci di mercato e tante suggestioni per la Juventus, sempre più al centro di questo mercato che verrà. I bianconeri sanno bene di dover alzare l’asticella se vogliono confermarsi Campioni d’Italia, e sanno altrettanto bene di dover prendere dei giocatori importanti anche a livello internazionale.

Mercato Juventus: Aouar costa troppo, il prezzo è salito

A centrocampo è possibile che la Juventus vada a lavorare, e tra i tanti obiettivi nel mirino di Paratici e dirigenza, c’è anche e soprattutto Aouar. Il centrocampista francese ha disputato una grande stagione sotto la guida di Garcia, e in Champions League è riuscito a brillare, anche a Torino, nella gara di ritorno. Insomma un giocatore che è cresciuto e che può farlo ancora tanto, visto che si tratta di un classe 98′. Tecnica, talento e intelliggenza tattica: tutte caratteristiche ideali per Pirlo, il quale sicuramente gradirebbe l’innesto. Ad oggi il vero però è il prezzo, ovviamente lievitato dopo le ultime gare: 70 milioni di euro, o forse qualcosa in più, così come riportato da cm.com.

Colpo Aouar: concorrenza spietata

Il colpo Aouar rischia di complicarsi parecchio, e non soltanto a causa del prezzo elevato. C’è infatti una concorrenza spietata sul giocatore: PSG, Manchester City e Tottenham sono in fila per il francese, il rischio beffa è altissimo.

