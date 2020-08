Calciomercato Inter, la decisione di Messi: arriva l’annuncio

Il Barcellona ha terminato il suo grande ciclo vincente durato per tanti anni. L’eliminazione ai quarti di finale per 8-2 contro il Bayern Monaco ha scatentato un polvereno in causa Blaugrana. Ora il club si è riunito nel consiglio straordinario per valutare cosa fare nelle prossime settimane riguardo al calciomercato in entrata e in uscita. Anche la dirigenza ha captato che molti calciatori non hanno più nulla da dare al club e dovranno essere messi sul mercato, tra questi potrebbe esserci anche Leo Messi.

Inter, Leo Messi nel mirino: è il sogno di Zhang

Dopo la notizia lanciata nelle ultime ore da Esporte Interativo, è arrivata anche la conferma da El Chiringuito riguardo un possibile addio di Lionel Messi dal Barcellona. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021 che non sarà rinnovato, dunque il Barcellona, pensa di poter cedere il giocatore come ha fatto il Real Madrid per monetizzare il più possibile ancora e liberarsi del maxi ingaggio. Il club continua a non esporsi, intanto, Messi resta il sogno di Steve Zhang, giovane presidente dell’Inter che ha più volte provato a sondare il terreno per lui.

Inter, Messi vuole lasciare il Barcellona: pronto l’assalto

Da non considerare più il valore di Messi attraverso la clausola rescissoria presente nel suo contratto di 700 milioni di euro, ora il valore cambia totalmente. Come riportato da Olé in Argentina, Messi e il Barcellona vogliono separarsi e il prezzo si aggira tra i 110 e 130 milioni di euro. L’Inter e i suoi tifosi ora ci sperano davvero, soprattutto se suo padre Jorge Messi si è trasferito a Milano per gestire i suoi affari.