Calciomercato Inter, il Barcellona non sognava solo Lautaro! I dettagli

Dopo la brutta eliminazione subita ai danni del Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League è tempo di rimboccarsi le maniche in casa Barcellona. Lo sa bene il direttore sportivo dei catalani, Eric Abidal, che serve rifondare in parte la squadra. Ed è per questo che si guarda in casa Inter.

Non solo Lautaro, l’altro vero obiettivo è Barella!

In attesa di scendere in campo questa sera per la semifinale di Europa League contro lo Shaktar Donetsk, in casa Inter tiene banco la questione calciomercato. Già, il Barcellona ha bisogno di rifare (quasi del tutto) la squadra), sembra che il ciclo dei blaugrana si sia davvero concluso. Lo dimostrano gli otto gol subiti contro la corazzata tedesca che non ha avuto pietà della difesa spagnola in Champions. Ed è per questo che per l’attacco il sogno resta sempre quello dell’argentino Lautaro Martinez. Ma c’è di più. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ il Barcellona, per il proprio centrocampo, avrebbe individuato in Niccolò Barella il giusto rinforzo per la prossima stagione.

Ma il tecnico nerazzurro Antonio Conte non ne vuole proprio sapere di perdere uno dei suoi pilastri per la linea mediana. Per questo la dirigenza catalana non ha mai discusso con Marotta ed Ausilio.

In attesa dell’offerta a Barella, il Barca è alla ricerca del nuovo tecnico

Nuovo allenatore e nuovo responsabile dell’area tecnica. Sono questi i primi due ‘acquisti’ che la società spagnola dovrà fare. Aspettando il possibile colpo che porta al nome di ‘Barella’…