Calciomercato Fiorentina, per il centrocampo l’obiettivo è un nerazzurro

Inizia a prendere forma la Fiorentina per la prossima stagione. Dopo l’acquisto dall’Hellas Verona di Sofyan Amrabat, c’è un altro obiettivo per il centrocampo viola.

Nainggolan nella lista dei desideri di Rocco Commisso

Amrabat è stato il primo acquisto della sessione estiva (anche se l’accordo definitivo è stato raggiunto a gennaio di quest’anno), ma Daniele Pradè non intende di certo fermarsi. Il vero obiettivo si chiama Radja Nainggolan. Il belga, dopo la stagione in prestito trascorsa al Cagliari, è rientrato alla base nerazzurra. Non è chiaro ancora se il calciatore rimarrà definitivamente (dovrà convincere Antonio Conte, lo stesso che lo ha mandato via perché fuori dal progetto tecnico) oppure farà nuovamente le valigie, ma questa volta definitivamente.

I viola ci avevano pensato già la scorsa stagione, ma il calciatore preferì ritornare in Sardegna. Non è da escludere che possa ritornare al Cagliari dove può ritrovare il suo ex allenatore Eusebio Di Francesco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, una big inglese su Chiesa

Linetty e Roca sono le due alternative al ‘Ninja‘

Rocco Commisso non sta a guardare. Se dovesse ricevere un secco ‘no’ dall’ex Roma, la Fiorentina avrebbe già pronto il ‘Piano B’ e ‘Piano C’. Il primo nome porta a quello del polacco Karol Linetty, anche se su quest’ultimo ci sarebbe il Torino di Marco Giampaolo. Altrimenti si guarda nella Liga, specialmente nell’Espanyol: Marc Roca. Lo spagnolo è seguito anche dall’Atalanta e dal Milan.