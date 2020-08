Calciomercato Fiorentina, grazie a Ribery può arrivare un colpo da 90

La Fiorentina è alla ricerca di nuovi giocatori per poter affrontare la prossima stagione. Dopo l’acquisto (ufficializzato a gennaio) di Amrabat dall’Hellas Verona, i viola preparano un altro colpo di mercato.

Con l’aiuto di Ribery può arrivare Javi Martinez

Non c’è solo Radja Nainggolan nella lista dei desideri del patron Rocco Commisso. Dopo aver concluso, lo scorso anno, il colpo Franck Ribery dal Bayern Monaco, la dirigenza gigliata è pronta a far impazzire di gioia i suoi tifosi. Proprio con l’aiuto dell’ex nazionale francese può arrivare Javi Martinez. Spagnolo, può giocare sia come difensore centrale che come centrocampista, è il nuovo nome per la Fiorentina. Cresciuto nelle giovanili dell’Osasuna, all’età di diciotto anni passa all’Athletic Bilbao. Con la maglia dei ‘Los Leones’ ha disputato ben 201 incontri segnando 21 reti. Poi il grande passaggio al Bayern Monaco, dove, i primi anni, non ha giocato con continuità.

Poi ha letteralmente rubato il posto da titolare. Con la maglia dei bavaresi ha vinto otto campionati tedeschi, cinque coppe di Germania e tre Supercoppe di Germania. Senza dimenticare una Champions League, una Supercoppa Uefa ed un Mondiale per Club.

Non si molla la pista Mandzukic

C’è un altro ex Bayern nel mirino dei viola. Stiamo parlando di Mandzukic: da qualche settimana è un calciatore svincolato. La sua ultima esperienza in Qatar non è andata a buon fine e potrebbe ritornare in Serie A. Un suo arrivo potrebbe essere sponsorizzato proprio da lui. Da chi? Franck Ribery.