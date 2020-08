Calciomercato Fiorentina, un centrocampista apre alla viola

La Fiorentina prepara dei grandi colpi per la prossima sessione, e specialmente a centrocampo potrebbe esserci la possibilità di vedere in azione Javi Martinez, obiettivo e suggestione della viola, e che grazie all’amico Ribery può arrivare a Firenze.

Ultime Fiorentina: Javi Martinez apre all’arrivo a Firenze

Javi Martinez è un obiettivo concreto per la Fiorentina, ma ovviamente si tratta di una trattativa molto complicata. Lo spagnolo, dopo una stagione sottotono con il Bayern Monaco, aspetta una risposta da parte del suo club, prima ovviamente di prendere una decisione definitiva. Stando a quanto riportato da cm.com però, una prima apertura ci sarebbe già stata, con il giocatore che gradirebbe la destinazione. Il nodo principale è rappresentato dall’ingaggio: 8 milioni di euro lordi sono una spesa importante, Commisso dovrà sforzarsi parecchio. Ovviamente l’ex Atlhetic Bilbao pretende un ruolo da protagonista, ma questo non dovrebbe essere affatto un problema vista la sua esperienza in campo.

Javi Martinez-Fiorentina: Ribery può sbloccare tutto

Per quanto l’affare Martinez non sia per nulla semplice, l’ottimismo continua a crescere giorno dopo giorno. Questo grazie soprattutto a Ribery, ex compagno del centrocampista, e che potrebbe giocare una carta molto importante in tutta questa storia. La mediazione del francese può davvero sbloccare la trattativa, nei prossimi giorni sono previste ulteriori novità.

