Calciomercato, Cavani annuncia: “Contatti con un club, presto saprete tutto”

Calciomercato, Cavani ringrazia il PSG e rilancia: “Contatti con il Benfica, ma nulla è ancora definito”

Aveva detto Edinson Cavani: “A Napoli o da nessun’altra parte in Italia”. Nel calcio di oggi e nel calciomercato, nulla però è più scontato. Al momento sembra aver mantenuto la promessa ai suoi vecchi tifosi, che ancora oggi gradirebbero un ritorno del Matador ai piedi del Vesuvio, ma l’ormai ex stella del Paris Saint-Germain sarebbe indirizzato verso la scelta portoghese. Sì, perché pare essere nel Benfica il suo futuro, lontano dalla Serie A e dallo stesso club azzurro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barcellona, è UFFICIALE l’esonero di Setien: il comunicato

Cavani, l’annuncio sul suo futuro alla TV uruguaiana

Stando a quanto riportato dai colleghi francesi de L’Equipe, Edinson Cavani avrebbe annunciato il suo futuro. E’ proprio il quotidiano transalpino che riporta le parole dell’uruguaiano, annunciate all’emittente televisiva del suo Paese, senza sbilanciarsi poi così troppo però. Lui ringrazia Parigi e il club del PSG, poi rivela: “Sette anni incredibile, devo tanto al PSG. Che palcoscenico per me, abbiamo fatto grandi cose. Benfica? Si, lo ammetto, ci sono stati dei contatti, ma niente al momento è stato definito. Quando lo sarà, tutti sapranno qual è il mio futuro”. Si allontanano sempre di più dunque le ipotesi italiane che lo avrebbero visto all’Inter, in qualità di vice-Lukaku o addirittura in coppia con lui, così come quelle all’Atletico Madrid.