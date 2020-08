PSG, Mbappé polemico: la risposta a chi sottovaluta la Ligue 1

PSG, Mbappé sui social: “Questo è il campionato dei contadini”, polemica con complimenti al Lione

Spesso sentiamo chiedere a stelle del PSG, come Mbappé o Neymar, il perché della scelta del campionato francese, quando quest’ultimo resta comunque un campionato di ottimo livello. Sono i numeri a dirlo, con ben due semifinaliste in Champions League, pronte a incrociarsi in finale. E’ quello che si augurano le due squadre, per vedere una finale europea dal sapore transalpino. E infatti, sulla questione che vede al centro delle discussioni la Ligue 1, in qualità di “campionato poco allenante”, ha parlato la stella francese, che ha praticamente tifato il Lione per dimostrare a tutti una cosa: il campionato in Francia è tutto fuorché una “Farmers League”.

PSG, il post polemico di Kylian Mbappé

Cita proprio queste parole nel suo Tweet, un bel po’ polemico, Kylian Mbappé: “Farmers League”, accompagnato da un emoji di un pagliaccio. Sono appunto “pagliacci”, secondo lo stesso calciatore, coloro che definiscono “campionato di contadini”, la stessa competizione francese. Il PSG ha battuto in successione Borussia Dortmund e Atalanta, mentre il Lione è riuscito nell’impresa di eliminare due candidate al titolo, Juventus e Manchester City. Una vera e propria stilettata ai campionati rivali, di Serie A, Premier League e Liga. E Mbappé fa i complimenti al Lione, attraverso il Tweet che si legge, di seguito.