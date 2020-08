Oroscopo di oggi 16 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 16 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sarai giù di corda, forse perfino un po’ stressato dal periodo che è ‘full immersion’ per te. Potrebbero nascere tensioni un po’ in tutti gli ambiti. In amore senti sempre il bisogno di avvicinarti a persone caotiche.

Toro. Sul lavoro ci sono grosse news: hai avuto un compito importante, cerca di credere in te stesso e di non mandare tutto per aria.

Gemelli. Dopo un periodo non proprio positivo per te, adesso finalmente riesci ad intravedere la luce. Sei molto più libero mentalmente, e domani potrebbe arrivare una buona occasione per te, soprattutto in amore. Divertiti e rilassati, goditi questa estate e quello che può nascere in ambito sentimentale.

Cancro. Sei una persona molto riflessiva, ma a volte sarebbe buono se tu ti lasciassi andare un po di più. C’è una grande occasione per te all’orizzonte, non pensarci troppo e cerca di prenderla al volo.

Leone. Sarai di fronte a un bivio e dovrai scegliere quale direzione prendere.

Vergine. Domani dovresti tenere a freno la lingua, altrimenti finirai col discutere per tutto il giorno. Cerca di contenere la tensione che provi in questi giorni, non polemizzare non chiunque e prova a rilassarti

Oroscopo Paolo Fox 16 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani potresti avere parecchie contraddizioni. Penserai una cosa, ma ne farai un’altra e potresti apparire un po’ confuso agli occhi degli altri. Per fortuna,da sabato le cose andranno meglio: potrebbe nascere una bella passione.

Scorpione. Domani ritroverai un po’ della tua allegria che ti contraddistingue dagli altri. In questi giorni la Luna è a favore e ti regala molta forza: sfruttala per metterti in gioco in amore e nelle amicizie.

Sagittario. E’ arrivato il momento di recuperare in amore. Rilassati che, prima o poi, tutto si risolverà.

Capricorno. Domani sarà una giornata positiva, ma il meglio arriverà durante il weekend di Ferragosto. Chi ha conosciuto da poco una persona piacevole vivrà due giorni fantastici! Chi, invece, ha avuto qualche diverbio in amore, potrà tentare un riavvicinamento.

Acquario. Domani avrai il Sole e Mercurio nel segno: fai attenzione alle intuizioni che emergeranno nelle prossime ore perché potrebbero rivelarsi utili per il tuo lavoro. Finalmente potrai lasciarti alle spalle il malessere dei giorni precedenti e concederti una giornata più tranquilla.

Pesci. Dopo la confusione dei giorni scorsi, inizierà un periodo di felicità per te. Sia per quanto riguarda l’amore che per quanto riguarda il lavoro.