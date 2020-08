Europa League, il pronostico di Capello: “L’Inter giocherà la finale”

L’ex allenatore Fabio Capello, ora opinionista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttosport.

Champions League, l’analisi di Capello

L’Italia non avrà rappresentanti nelle semifinali di Champions League. Dopo l’eliminazione della Juventus e del Napoli, è arrivata anche quella dell’Atalanta. Per questo motivo è stato chiesto a Capello, i motivi per cui le squadre italiane non sono riuscite a centrare l’obiettivo: “In Serie A gli arbitri fischiano ogni cosa e ammoniscono i giocatori. Siamo scarsi dal punto di vista fisico e lenti da quello tecnico. Le squadre straniere, invece, hanno un gioco molto veloce. L’Atalanta? E’ durata un’ora, poi ha subito l’aggressività dei francesi, trascinati da due fuoriclasse come Neymar e Mbappè. Secondo me vinceranno il Pallone d’Oro”. Parole dure quelle rilasciate nei confronti delle italiane, in cui si evince l’amarezza dell’ex allenatore friulano.

News Inter, Capello: “Lautaro è devastante”

A rappresentare l’Italia, nell’Europa League, è invece l’Inter, impegnata domani nella semifinale contro lo Shakhar Donetsk. A tal proposito Capello mostra tutto il proprio sostegno nei confronti dei nerazzurri: “Gli ucraini giocano molto bene, ma la difesa non è il massimo. Gli uomini di Conte, invece, sono perfetti in entrambe le fasi. In attacco possono contare sull’intesa della coppia formata da Lukaku, decisivo con le sue giocate e Lautaro, che riesce ad essere devastante con la sua forza fisica”.

L’ex allenatore ha poi parlato della scelta di Pirlo come allenatore della Juventus, spiegando che non è rimasto sorpreso: “Sarri non aveva un rapporto con lo spogliatoio, l’eliminazione dalla Champions League è stata decisiva. Pensavo che l’anno prossimo Andrea sarebbe stato promosso in prima squadra. Dopo aver seguito la presentazione come nuovo tecnico dell’Under 23, la mia ipotesi e’ diventata più forte”.