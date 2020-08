Domani l’Inter si gioca la partita più importante della stagione. I nerazzurri affronteranno lo Shakhtar Donetsk in semifinale di Europa League dopo un cammino molto importante. Samir Handanovic, capitano e portiere dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la gara contro gli ucraini e spiegato cosa servirà per arrivare in finale.

Inter, Handanovic: “Servono coraggio e compattezza”

“Affrontiamo una squadra con grande qualità. Coraggio e compattezza saranno fondamentali”.

Shakhtar meno forte degli altri due avversari? “Sono partite molto diverse. Il Getafe ha un gioco molto diverso, non sembrava una squadra spagnola. Il Bayer Leverkusen è simile a loro per come attaccano anche se hanno un modo di giocare differente. Lo Shakhtar è più forte di entrambe, dovremmo stare molto attenti“.

Com’è migliorata la squadra

Step in più per la squadra? “E’ arrivato perché ci alleniamo da un anno insieme. Giocando e allenandoci insieme è più facile trovare sintonia e meccanismi perfetti. Vincendo si trova anche più equilibrio e l’atmosfera è sempre migliore“.

Emozioni? “Sono sempre le stesse. Per me non cambia molto, non vedo l’ora di giocare domani“.

