Alla vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk, valida per la qualificazione in finale di Europa League, Antonio Conte ha parlato dell’importanza del match. Ecco le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport.

Inter, Conte analizza la gara con lo Shakhtar Donetsk

“Sarà una partita molto difficile contro un avversario forte. Lo Shakhtar ha ottimi giocatori, grande qualità e tanta velocità. Non dobbiamo dimenticare che ci giochiamo una semifinale e in questo caso tutti sono più agguerriti che mai”.

Loro più abituati a giocare in questo periodo? “Noi stiamo finendo un periodo molto intenso, perle partite che abbiamo fatto e per il caldo che abbiamo dovuto affrontare. Detto questo, abbiamo lavorato tanto affinché potessimo arrivare in fondo a tutte le competizioni. Ci arriviamo con il giusto entusiasmo ma sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte“.

Sono simili a qualche altro club affrontato? “No, hanno un modo loro di giocare, con caratteristiche molto differenti. Questi dello Shakhtar sono molto forti tecnicamente, compresi quelli in panchina. Sono rapidi, sanno saltare l’uomo in mezzo al campo come fanno Patrick o Marcos Antonio. Sono brasiliani e gli piace giocare palla, magari gli piace meno rincorrere gli avversari“.

L’incontro con Zhang

Uscirete senza rimpianti? “Il fatto di essere arrivati fin qui, di aver concluso il campionato a 82 punti e di essere arrivati in semifinale di Coppa Italia mi fa capire che sarà così. Metteremo il bastone tra le ruote a tutti. Domani arriviamo con entusiasmo e fiducia. Sarà fondamentale non commettere errori nelle scelte e negli scontri individuali“.

Zhang? “Ci siamo incontrati, è sicuramente importante che lui sia qui con noi“.

