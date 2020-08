Calciomercato Udinese, il campione dice addio: raggiunto l’accordo

L’Udinese è riuscita ad ottenere una salvezza verso le ultime giornate di Serie A. Il club friulano ha rischito ma non moltissimo durante l’anno, grazie all’arrivo di mister Luca Gotti. Ora però la società dovrà ripartire con un nuovo progetto. Via molti campioni che sentono di essere pronti al grande salto. Su tutti c’è Rodrigo De Paul. L’attaccante argentino che quest’anno è diventato uno dei migliori nel suo nuovo ruolo di mezz’ala ha tantissimo mercato sia in Italia che all’estero, ma non è l’unico.

Udinese, Fofana dice addio

Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio a sorpresa, con Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese, che ha anticipato tutte le notizie ammettendo di persona di essere pronto a lasciare l’attuale club italiano. Sul centrocampista ci sono da sempre tanti club di Serie A, come Napoli, Lazio, Fiorentina, Torino e Inter. Ma Seko non ha scelto nessuno di questi e deciso di andare altrove, in Francia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli: Allan verso l’Atletico Madrid, Inter beffata

Udinese, Fofana al Lens: accordo tra i club

Infatti, è proprio in Ligue 1 che si trasferirà Seko Fofana. Addio alla Serie A, con l’annuncio del noto quotidiano L’Equipé, il calciatore ha scelto il Lens, squadra neopromossa, è ora c’è anche l’accordo tra i due club: operazione chiusa, nelle casse dell’Udinese 10 milioni di euro.