Calciomercato Roma, insidia bianconera per Smalling

Calciomercato Roma, Smalling non tornerà in Capitale: concorrenza spietata sul difensore

E’ un calciatore che desidera la Roma e la stessa società capitolina vorrebbe riaverlo in squadra. Parliamo di Chris Smalling, difensore inglese che si era fin troppo bene ambientato in Capitale. Non ha voglia di mollare la squadra giallorossa, con la nuova presidenza di Friedkin che vorrebbe avere nuovamente il difensore in squadra. Sarebbe una scelta molto gradita, con la conferma da Manchester United che però non arriva. Al contrario, i colleghi britannici di Sky Sports, annunciano nuovi scenari di calciomercato: sul calciatore ci sarebbe finita la ricca proprietà del Newcastle.

Roma, Smalling sempre più lontano: sprint del Newcastle, pronto a metterlo al centro dell’importante progetto

Non disdegnerebbe la permanenza in Premier League, Chris Smalling, considerando l’importante progetto del Newcastle. Dirà quasi certamente addio al Manchester United, e la concorrenza per la Roma è accesa. Il calciomercato si è infiammato e difficilmente la società giallorossa riuscirà a mettersi sopra le altre offerte in arrivo per lui. Tra le concorrenti ci sarebbero non solo le italiane Juventus e Inter. Sì, perché in queste ultime ore si sarebbe registrato un importante passo in avanti del Newcastle. Come ribadito direttamente dall’emittente satellitare, ben presto, la trattativa che porta ai Magpies potrebbe prendere quota.