Calciomercato Napoli, maxi scambio con la Fiorentina: beffato il Milan

Il Napoli a lavoro per la prossima stagione. Diversi top lasceranno l’azzurro perché a fine ciclo, come ad esempio Koulibaly. Ma non sarà l’unico difensore che potrebbe andar via. Infatti, nelle ultime settimane, c’è stata la grana Maksimovic in casa Napoli. Il difensore serbo era ad un passo dalla firma per il rinnovo dl contratto con il Napoli, poi tutto è cambiato.

Napoli, si complica il rinnovo di Maksimovic: si prova lo scambio con Milenkovic

Rifondazione da parte del Napoli che quasi sicuramente dirà addio a Kalidou Koulibaly in trattativa con il Manchester City. Ora però può salutare anche Maksimovic. Il rinnovo era fatto, mancava davvero solo la firma, poi però qualcosa a livello economico non ha convinto il calciatore che chiede un riconoscimento maggiore. De Laurentiis resta sulle sue ed è pronto a metterlo sul mercato. Piace a tanti club, tra cui la Fiorentina. Si lavora per un maxi scambio che porterebbe il serbo a Firenze e Milenkovic in azzurro, giocatore che piace a Giuntoli e Gattuso da tempo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Allan verso la cessione all’Atletico Madrid

Il Milan rest su Milenkovic

Anche il Milan è alle prese con il mercato in entrata, dove dovrà rinforzare il reparto di difesa. Piace sempre Milenkovic della Fiorentina, possibile asta con il Napoli.