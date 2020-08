Calciomercato Napoli, per l’attacco spunta un nuovo nome dalla Germania

Non solo Under e Bernardeschi. Il Napoli sta seguendo altre strade per il dopo Josè Callejon. Il nuovo nome arriva dalla Bundesliga.

In attesa di Boga spunta Brekalo del Wolfsburg

In attesa di definire l’acquisto di Jeremie Boga dal Sassuolo (la richiesta degli emiliani è sempre di 40 milioni di euro, i partenopei sperano ancora in uno sconto per prelevarlo dal club romagnolo), il club partenopeo continua a seguire altri esterni. Non si guarda solo in Serie A dove i nomi sono sempre gli stessi: quelli di Cengiz Under della Roma e di Federico Bernardeschi della Juventus. Dalla Bundesliga spunta un altro nome, ovvero quello di Josip Brekalo. Milita nel Wolfsburg e nella nazionale croata dal 2018.

Come riferisce Calcionapoli24, alcuni giorni fa ci sarebbero stati dei contatti tra la dirigenza azzurra e l’entourage del calciatore. Il calciatore è attualmente valutato 18 milioni di euro. Non è una opzione da scartare.

Chi è Josip Brekalo, conosciamolo meglio

Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria, esordisce in prima squadra a soli diciassette anni. Nel 2016 si trasferisce in Germania proprio al Wolfsburg per una cifra vicina ai sette milioni di euro firmando un contratto di cinque anni. L’anno dopo viene mandato in prestito allo Stoccarda dove in 25 presenze realizza due reti. Rientrato alla base diventa un titolare inamovibile della squadra biancoverde.