Calciomercato Napoli, cessione Koulibaly: c’è l’offerta giusta

Il Napoli studia le possibili cessioni in vista del prossimo anno. Il mercato inizierà dal 1 settembre al prossimo 5 ottobre, con la stagione nuova che partirà a metà del prossimo mese. Intanto, il club azzurro, dopo aver investito tanto tra gennaio e le scorse settimane con l’acquisto più caro della storia del club Victor Osimhen, ha deciso di concentrarsi ora sulle cessioni, per poi tornare forte sul mercato in entrata dopo aver raggruppato un tesoretto importante.

Napoli, Koulibaly verso il Manchester City

Kalidou Koulibaly ormai è al termine della propria avventura in azzurro dopo tanti anni. Il Napoli non dichiara più incedibile il calciatore, ma è pronto a lasciarlo partire per una ricca cifra economica. De Laurentiis chiede 90 milioni, ma per 80 potrà dire di sì. Intanto, ora arriva il rilancio decisivo del Manchester City che supera una volta e per tutte Paris Saint Germain, Liverpool e Real Madrid.

Napoli, rilancio decisivo del Man City per Koulibaly

L’addio di Kalidou Koulibaly dal Napoli è ormai questione di tempo. Come riportato dal noto quotidiano francese Foot Mercato, il Manchester City è pronto ad aumentare l’offerta per il difensore senegalese. Per lui, il club inglese, offrirà circa 70 milioni di euro più 10 di bonus al presidente De Laurentiis, ora la decisione spetta al Napoli.