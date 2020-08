“Venderemo al miglior offerente“: alla fine sta accadendo ciò che ha sempre voluto Aurelio De Laurentiis. Il Presidente del Napoli è pronto ad ascoltare le numerose proposte che stanno per arrivare prima di tornare ad operare sul calciomercato in entrata.

Calciomercato Napoli, anche il Borussia Dortmund vuole Allan

Gli esuberi andranno ceduti prima dell’inizio della prossima stagione, anche se sarà particolarmente complicato viste le richieste del Napoli. Oltre alla delicata questione legata al futuro di Kalidou Koulibaly, sempre più vicino al Manchester City, gli azzurri dovranno capire dove giocheranno Allan e Milik nella prossima stagione. L’attaccante polacco, in scadenza di contratto nel 2021, aspetta la mossa giusta della Juventus dopo aver trovato gli accordi personali con il club bianconero. Per Allan, invece, la situazione è più aperta che mai. L’Everton di Carlo Ancelotti è il club che per primo si è interessato al brasiliano ma non ha ancora trovato la chiosa con il Napoli che, ora, ascolta anche altre proposte. Nelle ultime ore anche il Borussia Dortmund si è fiondato sull’ex Udinese e ha intrecciato i primi contatti con De Laurentiis.

Al via l’asta per Allan

Con Gennaro Gattuso ha perso importanza nel Napoli ed è pronto a dire addio. Per Allan il Napoli chiede almeno 40 milioni di euro, che al momento non sono arrivati dalle pretendenti ma ben presto si potrebbe aprire un’asta molto interessante per le casse del club campano. Stando a quanto riporta Sky Sport, il Borussia Dortmund avrebbe individuato nel brasiliano il profilo perfetto per il proprio centrocampo: i tedeschi hanno offerto 25 milioni più bonus, trovando una prima risposta negativa del Napoli. Sulle tracce del brasiliano oltre all’Everton c’è anche l’Atletico Madrid. La sensazione è che nelle prossime settimane sarà certo l’addio di Allan.

